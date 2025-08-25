Адвокат выявила схемы, как повысить алименты на ребенка

«Увеличения алиментов можно добиться и путем взыскания дополнительных расходов на ребенка», — пояснила Татьяна Кузьминова в беседе РИА Новости. По ее словам, такие выплаты могут быть необходимы, если после развода ребенок с получателем алиментов вынуждены жить в съемном жилье, а выплачиваемых минимальных алиментов недостаточно для оплаты аренды. Адвокат напомнила, что статья 86 Семейного кодекса РФ предусматривает возможность взыскания дополнительных расходов в отсутствие пригодного для проживания помещения. Обычно речь идет о ежемесячной фиксированной сумме, которая подлежит индексации.