Адвокат выявила схемы, как повысить алименты на ребенка

Дополнительные выплаты от отдельно проживающего родителя можно взыскать на оплату лечения или секций для ребенка.
В России можно взыскать не только стандартные алименты, но и дополнительные выплаты, например, на аренду жилья, лечения и учебные занятия. Об этом сообщила адвокат и управляющий партнер юридической группы «КузьминоваVправе» Татьяна Кузьминова.
«Увеличения алиментов можно добиться и путем взыскания дополнительных расходов на ребенка», — пояснила Татьяна Кузьминова в беседе РИА Новости. По ее словам, такие выплаты могут быть необходимы, если после развода ребенок с получателем алиментов вынуждены жить в съемном жилье, а выплачиваемых минимальных алиментов недостаточно для оплаты аренды. Адвокат напомнила, что статья 86 Семейного кодекса РФ предусматривает возможность взыскания дополнительных расходов в отсутствие пригодного для проживания помещения. Обычно речь идет о ежемесячной фиксированной сумме, которая подлежит индексации.
Кроме того, дополнительные выплаты могут потребоваться при наличии исключительных обстоятельств — например, при необходимости медицинских расходов на протезирование или другие дорогостоящие процедуры. В подобных случаях возможна как единоразовая компенсация уже понесенных затрат, так и регулярные выплаты.
Кузьминова также отметила, что аналогичным образом можно взыскать средства на оплату обучения, спортивных кружков и других секций. Для этого необходимо направить письменное обращение второму родителю — в том числе с помощью мессенджеров. Если договориться не удается, следует обратиться в районный суд с иском о взыскании дополнительных расходов на ребенка. По словам эксперта, подобные иски позволяют соблюсти баланс прав и обязанностей обоих родителей в соответствии со статьей 61 Семейного кодекса РФ.