Почти половина россиян считают себя «особым народом»

Про исключительность нации больше высказались представители старшего поколения.
Около 40 процентов россиян считают, что русские — «совершенно особый народ». При этом 61% высказывается за то, что они «как и все остальные». Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса, проведенного аналитическим центром ВЦИОМ среди 1600 совершеннолетних граждан.
«Исследование проводилось в мае 2025 года. Те, кто отмечал “особенность” русских, чаще всего связывали это с мировоззрением и духовными ценностями (22%), душевностью (15%), богатой культурой (12%), православием (12%), патриотизмом (11%) и состраданием (8%), — пишут “Ведомости”, опираясь на данные ВЦИОМ.
По сведениям издания, наибольшее число сторонников идеи об «особом народе» выявлено среди респондентов в возрасте 45−60 лет и в категории старше 60 лет. Молодежь в возрасте от 18 до 24 лет реже согласна с этим утверждением: лишь 23% считают русских «особым народом».
Ранее ВЦИОМ отмечал: почти 100% молодых людей настроены патриотично, более 90% школьников одобряют «разговоры о важном», гордятся своей страной и связывают с ней свое будущее. При этом 10−15 лет назад все было совсем иначе.