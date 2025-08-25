Ричмонд
Вирусолог Зуев предупредил о высокой заразности завезенной из Индии холеры

Врач призвал как можно чаще мыть руки и не употреблять грязные овощи и фрукты.

Источник: АиФ Воронеж

Главная опасность холеры заключается в ее особо сильной заразности, поэтому следует чаще мыть руки и обходить очаги заражения, сообщил в разговоре с aif.ru вирусолог Виктор Зуев.

Напомним, в Роспотребнадзоре сообщили о четырех завезенных в Россию в 2025 году случаях холеры. Все они попали в РФ из Индии.

Симптомы, как правило, проявляются очень быстро, среди них диарея, слабость, сильная жажда, головные боли, рвота.

«Холера опасна тем, что она является высокозаразным заболеванием. Нужно тщательно следить за чистотой рук и продуктов, которые собираетесь употребить в пищу, особенно при посещении стран, в которых есть вспышки заболевания. Даже если выбросы или нечистоты от человека попадают в сточные места, то они становятся очагами заражениями. Это очень опасное заболевание, нужно быть осторожным», — предупредил врач.

