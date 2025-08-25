Вирусолог Зуев предупредил о высокой заразности завезенной из Индии холеры

«Холера опасна тем, что она является высокозаразным заболеванием. Нужно тщательно следить за чистотой рук и продуктов, которые собираетесь употребить в пищу, особенно при посещении стран, в которых есть вспышки заболевания. Даже если выбросы или нечистоты от человека попадают в сточные места, то они становятся очагами заражениями. Это очень опасное заболевание, нужно быть осторожным», — предупредил врач.