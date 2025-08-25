Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в шутку предложил ведущей телеканала NBC News Кристин Уэлкер, извратившей слова главы МИД об ударах по военным объектам Украины, сменить работу. Заявление главы МИД прозвучало как раз в интервью этому американскому телеканалу.
Уэлкер задала министру вопрос с обвинениями России в том, что Вооруженные силы РФ якобы ударили по гражданскому «заводу кофемашин» в Мукачеве на западе Украины.
«Понимаю, что некоторые люди очень наивны. Увидев кофемашину на витрине, они думают, что их-то здесь и производят», — иронично заметил Сергей Лавров.
Министр подчеркнул, на счет выбора целей у российской разведки есть достоверная информация. А военные РФ наносят удары только по военным объектам, либо предприятиям, которые работают на ВСУ.
Однако этот ответ явно не удовлетворил телеведущую, она снова начала настаивать на том, российская армия якобы атаковала именно гражданское предприятие. В этот момент Сергей Лавров и посоветовал Уэлкер работать в другом месте.
«Вам бы профессором в советских вузах работать, до того любопытно вы извратили то, что я сказал», — как всегда с невозмутимым видом отметил министр.
В этом же интервью Сергей Лавров разоблачил актерскую игру Зеленского. Он отметил, что нелегитимный украинский лидер играет на публику, когда говорит о необходимости встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако при этом забывает о главном.
Также в беседе с журналисткой NBC News Лавров констатировал, что Украина имеет право на существование при условии, что не будет насильно держать людей, выбравших Россию. Дипломат подчеркнул, что выбор многих людей на Украине продемонстрировали референдумы. Те, которые прошли в Крыму, ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях. Они показали, что люди ощущают себя принадлежащими к русской культуре. И препятствовать этому нельзя. Поэтому Москва ставит перед собой цель в виде защиты русских людей.
Вместе с тем, глава МИД выразил уверенность, что главарь киевского режима Владимир Зеленский хочет сместить фокус с проблемы русского языка на Украине. Но у него это не получится.
Кроме того, главный российский дипломат, комментируя очередное оскорбительное высказывание президента Франции Эммануэля Макрона, выразил надежду, что французскому лидеру бывает неудобно по ночам из-за таких высказываний в отношении России.