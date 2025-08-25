Также в беседе с журналисткой NBC News Лавров констатировал, что Украина имеет право на существование при условии, что не будет насильно держать людей, выбравших Россию. Дипломат подчеркнул, что выбор многих людей на Украине продемонстрировали референдумы. Те, которые прошли в Крыму, ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях. Они показали, что люди ощущают себя принадлежащими к русской культуре. И препятствовать этому нельзя. Поэтому Москва ставит перед собой цель в виде защиты русских людей.