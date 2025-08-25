SpaceX отменила запуск прототипа Starship из-за технических неполадок

Американская компания SpaceX отменила запланированный на 24 августа запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship, который должен был выполнить десятый испытательный полет. Причиной стали выявленные технические неполадки.
Старт планировался на 19:30 по времени Восточного побережья США (02:30 мск) с космодрома Starbase в штате Техас.
«Отменяем сегодняшний полет Starship для того, чтобы дать время устранить неполадки с наземными системами», — сообщили представители компании в соцсети X*.
О новой дате запуска пока не объявлено.
Ранее американский космический корабль Crew Dragon, разработанный компанией SpaceX, с российским космонавтом Олегом Платоновым на борту успешно стартовал к Международной космической станции.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.