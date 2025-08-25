В Тихом океане завершилось совместное патрулирование ВМФ РФ и ВМС НОАК

«Отряд кораблей ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая завершил отработку задач совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В центральной части Тихого океана корабли отработали противолодочные задачи с выполнением полетов палубной авиации. После перехода в конечную точку намеченного маршрута корабли двух стран последовали своими курсами», — говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, стороны поблагодарили друг друга за успешное взаимодействие при выполнение всех поставленных задач. Там уточнили, что за все время совместного патрулирования кораблями было пройдено более 6 тысяч морских миль.
Большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота, эскадренный миноносец «Шаосин» и корабль комплексного снабжения «Цяньдаоху» ВМС НОАК вышли из Владивостока 7 августа после проведения российско-китайского военно-морского учения «Морское взаимодействие — 2025». В ходе патрулирования экипажи кораблей зашли на Камчатку для пополнения запасов, после чего продолжили выполнение поставленных задач в Тихом океане.
Основными задачами пятого по счету совместного российско-китайского патрулирования являются укрепление военно-морского сотрудничества между странами, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности России и КНР.
Первое совместное российско-китайское военно-морское патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе состоялось в 2021 году и с тех пор проводится на ежегодной основе.