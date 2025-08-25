Дайверы достают из Байкала километры затонувших сетей

Затонувшие рыбацкие сети — это один из источников микропластика в Байкале, убивающего водные экосистемы. Очистить озеро от вредоносных полимерных частиц полностью невозможно, но уборка сетей со дна может свести к минимуму токсичные источники, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщают «Известия» (18+), микропластик загрязняет воду, поступая в виде мелких частиц через поверхностные стоки. Рыболовные сети из полимеров вносят свой негативный вклад в экосистему, потому что нередко остаются на дне озера. Разрушаясь, они напрямую попадают в водную толщу. За последние пять лет отмечен полуторакратный рост содержания микропластика в Байкале.
Каждый год дайверы обследуют дно озера, чтобы найти и достать полимерные сети. Их часто прибивает к мысам, где они цепляются за выступающие части береговой линии, каменистые подводные выступы и многочисленные затонувшие деревья. На обрывистом западном берегу тоже часто скапливаются сети.
Дайверы во главе с Михаилом Сисенковым за три недели обследовали около 35 км дна озера в районе Кругобайкальской железной дороги и почистили около 100 км берега, от бухты Песчаная до Култука. В итоге обнаружили сотни километров полимерных сетей.
Искать сети зачастую мешают мутная вода и шторма: если волнение сильнее четырех баллов, то погружения дайверов в воду отменяются, потому что ничего не видно. Самой прозрачной вода в Байкале бывает в июне. Когда начинается цветение, у поверхности становится сложно что-то разглядеть, видимость улучшается на глубине 12−15 метров. На глубине 20−30 метров можно рассмотреть все инородные предметы.
Поднятие сети со дна озера состоит из нескольких этапов. Сначала сеть находят, затем цепляют на специальный надувной буй, который, поднимаясь, вытаскивает сеть на поверхность. Водолазы отцепляют её от каменистого дна, коряг, застрявшей рыбы и губки — растения с длинными стеблями. Эта работа нередко происходит на 40-метровой глубине при температуре +4 градуса. Дайверы часто не знают, из каких глубин тянут сеть. Бывает, цепляют ее на глубине в 30−40 метров, а в итоге на корабле понимают, что она лежала на глубине 70−80 м.
Большинство сетей сделаны в Китае, они полимерные, тонкие и мягкие, быстро рвутся. Любая сеть разлагается в воде несколько десятилетий и за это время может навредить экосистеме. Параметры загрязнения вод группа ученых оценивает в рамках ежегодного мониторинга.
Нередко дайверы поднимают из воды не целую сеть, а множество фрагментов, которые собирают в большие 50-литровые мешки. Обычно после каждого погружения выносят по два-три таких мешка.