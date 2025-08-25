Дайверы достают из Байкала километры затонувших сетей

Поднятие сети со дна озера состоит из нескольких этапов. Сначала сеть находят, затем цепляют на специальный надувной буй, который, поднимаясь, вытаскивает сеть на поверхность. Водолазы отцепляют её от каменистого дна, коряг, застрявшей рыбы и губки — растения с длинными стеблями. Эта работа нередко происходит на 40-метровой глубине при температуре +4 градуса. Дайверы часто не знают, из каких глубин тянут сеть. Бывает, цепляют ее на глубине в 30−40 метров, а в итоге на корабле понимают, что она лежала на глубине 70−80 м.