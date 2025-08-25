Стало известно главное пророчество старца Ионы Одесского о будущем России

Старец Иона (в миру Владимир Афанасьевич Игнатенко) родился в 1925 году на Украине, был девятым ребенком в семье. родился в самом центре Украины, на Елисаветградской земле. В 1964 году впервые пришел в Одесский Свято-Успенский патриарший мужской монастырь, куда его сначала не взяли. Игнатенко 15 лет прожил при монастыре трудником. Только в 1979 году его постригли в монашество. В 1993 году отец Иона стал игуменом и одним из духовников обители. Тысячи людей шли к нему за советом и исцелением.