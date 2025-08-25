Стало известно главное пророчество старца Ионы Одесского о будущем России

Схиархимандрит Иона (Игнатенко) в своих пророчествах говорил о великом будущем России, рассказал aif.ru знавший его лично заведующий отделом по связям с православной церковью Института стран СНГ, глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролова.
«Я имел честь лично знать старца Иону Одесского. Он сделал немало пророчеств, которые уже сбылись. Он говорил о боевых действиях на территории Новороссии и Малороссии, что это будет сразу после его смерти (Отец Иона ушел из жизни в 2012 году в возрасте 87 лет)», — отметил Фролов.
По словам эксперта, старец объяснил, что нужно сделать для защиты страны и ее будущего.
«У старца Ионы есть пророчество о том, что крестный ход по Москве поможет защитить страну и армию. Крестный ход изгонит предателей и поможет победить нашей стране в конфликтах, воссоединить великую Россию», — уточнил Фролов.
Эксперт добавил, что старец особое внимание уделял тому, что страны, отказавшиеся от традиционных ценностей, исчезнут с карты мира.
Старец Иона (в миру Владимир Афанасьевич Игнатенко) родился в 1925 году на Украине, был девятым ребенком в семье. родился в самом центре Украины, на Елисаветградской земле. В 1964 году впервые пришел в Одесский Свято-Успенский патриарший мужской монастырь, куда его сначала не взяли. Игнатенко 15 лет прожил при монастыре трудником. Только в 1979 году его постригли в монашество. В 1993 году отец Иона стал игуменом и одним из духовников обители. Тысячи людей шли к нему за советом и исцелением.
Отец Иона всю свою жизнь говорил о единстве России и Украины: «Нет отдельно Украины и России, а есть единая Святая Русь. А разделить нас решили враги, чтобы уничтожить Православие на Малой Руси. Но Господь того не допустит».
