Минздрав разработает порядок отбора частных клиник в ОМС

Частные клиники начнут принимать по ОМС.
Частные клиники с 2026 года столкнутся с новым порядком отбора для работы в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом говорится в проекте постановления Минздрава России. Согласно документу, чтобы получить доступ к бюджетному финансированию с 2027 года, частным медучреждениям необходимо будет соответствовать ряду критериев, включая отсутствие нарушений за последние два года и подтвержденную потребность региона в их услугах.
«Отбор будет проводиться по нескольким параметрам: опыт работы не менее трех лет, объем оказанных специализированных или высокотехнологичных услуг — не менее 150 случаев в год либо 300 за три года, а также отсутствие замечаний Росздравнадзора по качеству и срокам оказания помощи. Кроме того, одним из ключевых условий участия станет наличие потребности субъекта РФ в медицинской помощи, оказываемой частными организациями», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на документ, опубликованный на портале regulation.gov.ru.
В настоящее время к системе ОМС подключено около 3 тысяч частных клиник. До сих пор для их участия было достаточно уведомить территориальный фонд ОМС о намерении оказывать услуги за счет бюджета. Новый порядок предполагает обязательную заявку и оценку по установленным критериям.