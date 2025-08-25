Минздрав разработает порядок отбора частных клиник в ОМС

«Отбор будет проводиться по нескольким параметрам: опыт работы не менее трех лет, объем оказанных специализированных или высокотехнологичных услуг — не менее 150 случаев в год либо 300 за три года, а также отсутствие замечаний Росздравнадзора по качеству и срокам оказания помощи. Кроме того, одним из ключевых условий участия станет наличие потребности субъекта РФ в медицинской помощи, оказываемой частными организациями», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на документ, опубликованный на портале regulation.gov.ru.