Сбор кедровых орехов стартовал в Новосибирске с 25 августа

Согласно распоряжению ведомства, за нарушение правил сбора лесных ресурсов предусмотрены штрафные санкции: для физических лиц — от 200 до 500 рублей, для должностных лиц — от 500 до 1000 рублей, а для организаций — от 5 до 10 тысяч рублей. Особое внимание уделяется тому, что вырубка деревьев при сборе шишек категорически запрещается.