Сбор кедровых орехов стартовал в Новосибирске с 25 августа

Инспекторы будут ежедневно патрулировать участки, где растут кедровые сосны, во избежание нарушений лесного законодательства.
Начиная с 25 августа, сбор кедровых орехов в лесах Новосибирской области официально разрешен. Однако, это правило не распространяется на лесосеменные плантации, где шишкование по-прежнему под запретом. Министерство природных ресурсов и экологии региона усилит контроль за соблюдением установленных норм.
Представители Минприроды заявили, что для предотвращения нарушений природоохранного законодательства инспекторы будут регулярно обходить территории, засаженные кедровыми соснами, предупредив о возможных административных взысканиях за несоблюдение правил.
Согласно распоряжению ведомства, за нарушение правил сбора лесных ресурсов предусмотрены штрафные санкции: для физических лиц — от 200 до 500 рублей, для должностных лиц — от 500 до 1000 рублей, а для организаций — от 5 до 10 тысяч рублей. Особое внимание уделяется тому, что вырубка деревьев при сборе шишек категорически запрещается.
По прогнозам специалистов министерства, возможный объем сбора семян на 2025−2026 годы составит 935 кг. Большая часть придется на кедр сибирский — 750 кг, также планируется собрать 141 кг сосны обыкновенной, 30 кг пихты сибирской и 14 кг березы. Отмечается, что по сравнению с 2024 годом, когда было собрано 1219 кг, ожидается снижение сбора на 24%, что связано с неблагоприятными погодными условиями в период цветения и формирования завязей хвойных деревьев.