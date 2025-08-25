Генерал Попов ответил, кто стоит за запуском БПЛА вглубь России

Беспилотники в направлении российских регионов, отдаленных от государственной границы, могут запускать недобросовестные граждане с территории РФ за обещанные представителями украинских спецслужб выплаты, сообщил в беседе с aif.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.
Он подчеркнул, что после совершения диверсии злоумышленника, как правило, оставляют без выплат, но зато его быстро вычисляют сотрудники российских правоохранительных органов.
«Есть люди, которые за 100 долларов или 100 евро, условно, готовы мать родную продать, это беспринципные люди. Именно они соглашаются совершать диверсии и запускать беспилотники по команде украинских спецслужб. Но это не обязательно могут быть именно граждане РФ, беспилотники могут запускать и те, кто приехал с Украины или из любой другой страны. Их могут привлекать украинские специалисты, заманивать выплатами, а потом оболванивать», — отметил Попов.
Генерал не исключил, что специалистов, вербующих граждан для диверсий, могут обучать на Западе, в частности, Попов назвал Великобританию.
Напомним, в ночь на 24 августа средства ПВО уничтожили 95 украинских беспилотников. БПЛА были перехвачены над Тверской, Орловской, Калужской, Брянской, Тамбовской, Белгородской, Новгородской, Ростовской, Курской, Смоленской и Ленинградской областями, а также над Крымом и Татарстаном.
Ранее генерал Попов сказал, откуда летели БПЛА в сторону Сызрани.