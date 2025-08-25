Генерал Попов ответил, кто стоит за запуском БПЛА вглубь России

«Есть люди, которые за 100 долларов или 100 евро, условно, готовы мать родную продать, это беспринципные люди. Именно они соглашаются совершать диверсии и запускать беспилотники по команде украинских спецслужб. Но это не обязательно могут быть именно граждане РФ, беспилотники могут запускать и те, кто приехал с Украины или из любой другой страны. Их могут привлекать украинские специалисты, заманивать выплатами, а потом оболванивать», — отметил Попов.