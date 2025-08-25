Times: в Британии зафиксировали рекордное число краж из магазинов за год

Рекордное число краж, совершённых в магазинах, зарегистрировали за год в Британии, написала газета The Times со ссылкой на информацию, поступившую в британский парламент.
Речь идёт о периоде с 1 апреля 2024 года по 31 марта 2025 года. За это время в Англии и Уэльсе были зафиксированы 530 643 случая краж из магазинов.
Такого количества хищений не регистрировалось с начала наблюдений, которые ведутся более 20 лет. В публикации уточняются, что нераскрытыми остаются свыше 289 тысяч краж. При этом фигурантам дела предъявляли обвинения только в 18% случаев.
Напомним, в апреле издание Telegraph со ссылкой на данные ежегодного отчёта Управления национальной статистики (ONS) сообщило, что в Британии резко увеличилось число дневных краж. Речь шла о воровстве велосипедов, сумок и кошельков.