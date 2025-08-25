Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пропавшие на Итурупе туристы найдены живыми

Все десять человек, входившие в пропавшую туристическую группу на курильском острове Итуруп, найдены живыми. Об этом сообщил глава Курильского округа Сахалинской области Константин Истомин. В настоящее время туристы эвакуируются вертолетом МЧС в Курильск.

Срочная новость Все десять человек, входившие в пропавшую туристическую группу на курильском острове Итуруп, найдены живыми. Об этом сообщил глава Курильского округа Сахалинской области Константин Истомин. В настоящее время туристы эвакуируются вертолетом МЧС в Курильск.