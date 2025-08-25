Пропавшие на Итурупе туристы найдены живыми

Все десять человек, входившие в пропавшую туристическую группу на курильском острове Итуруп, найдены живыми. Об этом сообщил глава Курильского округа Сахалинской области Константин Истомин. В настоящее время туристы эвакуируются вертолетом МЧС в Курильск.