Стало известно, почему в Красноярске не работает интернет 25 августа

По данным портала Downdetector, за сутки из Красноярского края поступило 425 жалоб. За последний час — 10.
Жалобы поступают на мобильный, проводной интернет, Wi-Fi и телевидение.
«Не открываются сайты».
«Что с мобильным интернетом в Красноярске?».
«Железногорску мобильный интернет не нужен?».
Эти и другие жалобы оставляют пользователи портала из Красноярского края.
Стабильнее всего работает проводной интернет, а также Wi-Fi. Однако очереди на подключение проводного интернета сейчас могут затягиваться на недели из-за повышенного спроса.
В Красноярске больше всего проблем с мобильным интернетом наблюдаются в Октябрьском и Железнодорожном районах, а также в закрытых городах — Железногорске и Зеленогорске.
Напомним, что нестабильная работа мобильного интернета отмечается с 26 июля. Первые несколько дней в Красноярске почти полностью отсутствовал мобильный интернет. Затем его начали восстанавливать. Но до сих пор он нестабильно работает в некоторых районах. В качестве главной причины сбоев в работе мобильного интернета в Красноярском крае власти называли обеспечение безопасности.
Сбои наблюдаются также и в других регионах России. К примеру, в субботу проблемы с интернетом были в Санкт-Петербурге.
Эксперты отмечают, что Красноярску придется привыкать к нестабильной работе мобильного интернета.