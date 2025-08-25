Стало известно, почему в Красноярске не работает интернет 25 августа

Напомним, что нестабильная работа мобильного интернета отмечается с 26 июля. Первые несколько дней в Красноярске почти полностью отсутствовал мобильный интернет. Затем его начали восстанавливать. Но до сих пор он нестабильно работает в некоторых районах. В качестве главной причины сбоев в работе мобильного интернета в Красноярском крае власти называли обеспечение безопасности.