Стало известно, почему в Красноярске не работает интернет 25 августа

В Красноярске 30-й день продолжаются проблемы с мобильным интернетом.

По данным портала Downdetector, за сутки из Красноярского края поступило 425 жалоб. За последний час — 10.

Жалобы поступают на мобильный, проводной интернет, Wi-Fi и телевидение.

«Не открываются сайты».

«Что с мобильным интернетом в Красноярске?».

«Железногорску мобильный интернет не нужен?».

Эти и другие жалобы оставляют пользователи портала из Красноярского края.

Стабильнее всего работает проводной интернет, а также Wi-Fi. Однако очереди на подключение проводного интернета сейчас могут затягиваться на недели из-за повышенного спроса.

В Красноярске больше всего проблем с мобильным интернетом наблюдаются в Октябрьском и Железнодорожном районах, а также в закрытых городах — Железногорске и Зеленогорске.

Напомним, что нестабильная работа мобильного интернета отмечается с 26 июля. Первые несколько дней в Красноярске почти полностью отсутствовал мобильный интернет. Затем его начали восстанавливать. Но до сих пор он нестабильно работает в некоторых районах. В качестве главной причины сбоев в работе мобильного интернета в Красноярском крае власти называли обеспечение безопасности.

Сбои наблюдаются также и в других регионах России. К примеру, в субботу проблемы с интернетом были в Санкт-Петербурге.

Эксперты отмечают, что Красноярску придется привыкать к нестабильной работе мобильного интернета.