В Красноярском крае сняли редкое скопление бабочек-перламутровок

Уникальное природное явление зафиксировано в Минусинском бору: заместитель начальника местной лесопожарной станции Максим Дрюков снял на видео массовый рой бабочек-перламутровок. Кадры с сотнями порхающих насекомых опубликовал Лесопожарный центр Красноярского края.
Появление большого количества этих редких бабочек указывает на благоприятную экологическую обстановку в районе — перламутровки обитают только в местах произрастания диких фиалок, которые служат основным источником питания для гусениц этого вида.
Перламутровка большая (Пафия лесная) — одна из крупнейших дневных бабочек семейства нимфалид в Сибири. Свое название она получила благодаря уникальному перламутровому отливу на крыльях. Эти насекомые обладают удивительными способностями: регенерируют поврежденные крылья, совершают миграции на большие расстояния и поднимаются на значительную высоту.
Специалисты отмечают важную роль перламутровок в экосистеме — они являются активными опылителями лесных растений. Для сохранения этих редких насекомых экологи призывают соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и бережно относиться к местам их обитания.
Бабочки зимуют в стадии гусениц, а с наступлением весны начинают активное питание перед превращением в куколок. Массовый лёт этих прекрасных насекомых продолжается до конца августа, после чего начинается подготовка к зимовке.