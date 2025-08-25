Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дандыкин: окруженные в Константиновке боевики ВСУ отступят или погибнут

По словам военного эксперта, освобождение Красноармейска для ВС РФ — дело времени.

Источник: Аргументы и факты

Украинским боевикам в районе Константиновки негде спрятаться, местность хорошо просматривается российскими военными, поэтому им остается только отступить или умереть, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Российские военные близко подошли к городу, укрыться противнику негде. Можно, конечно, спрятаться в подвале, но и это ненадолго. У ВСУ только два варианта — остаться там навсегда или уйти. Пока еще возможность уйти есть, хотя они находятся в окружении, а дороги “простреливаются” военными», — отметил военный эксперт.

Дандыкин подчеркнул, что российские бойцы продолжают активную работу по освобождению Красноармейска (Покровска), который находится на том же донецком направлении, что и Константиновка.

Ранее Дандыкин рассказал о суператаке в Константиновке, где ВСУ потеряли 44 боевика за 10 минут.

По его словам, населенный пункт очень хорошо просматривается, что делает и украинских военных, и их позиции очень уязвимыми.