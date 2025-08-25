Дандыкин: окруженные в Константиновке боевики ВСУ отступят или погибнут

«Российские военные близко подошли к городу, укрыться противнику негде. Можно, конечно, спрятаться в подвале, но и это ненадолго. У ВСУ только два варианта — остаться там навсегда или уйти. Пока еще возможность уйти есть, хотя они находятся в окружении, а дороги “простреливаются” военными», — отметил военный эксперт.