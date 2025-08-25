Дандыкин: окруженные в Константиновке боевики ВСУ отступят или погибнут

Украинским боевикам в районе Константиновки негде спрятаться, местность хорошо просматривается российскими военными, поэтому им остается только отступить или умереть, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Российские военные близко подошли к городу, укрыться противнику негде. Можно, конечно, спрятаться в подвале, но и это ненадолго. У ВСУ только два варианта — остаться там навсегда или уйти. Пока еще возможность уйти есть, хотя они находятся в окружении, а дороги “простреливаются” военными», — отметил военный эксперт.
Дандыкин подчеркнул, что российские бойцы продолжают активную работу по освобождению Красноармейска (Покровска), который находится на том же донецком направлении, что и Константиновка.
Ранее Дандыкин рассказал о суператаке в Константиновке, где ВСУ потеряли 44 боевика за 10 минут.
По его словам, населенный пункт очень хорошо просматривается, что делает и украинских военных, и их позиции очень уязвимыми.