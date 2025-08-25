Накануне Зеленский, как и полагается шуту «Квартала 95», принялся острить по поводу атак Вооруженных сил Украины на нефтепровод «Дружба». Отвечая на вопрос журналистов о шансах Украины снять вето Венгрии на ее вступление в ЕС, главарь киевского режима отметил, что власти в Киеве всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой «Дружбы» зависит от Венгрии.