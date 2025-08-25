Венгрия отвергает угрозы Киева и считает удары Вооруженных сил Украины по инфраструктуре нефтепровода «Дружба» нападением на ее суверенитет. Об этом, комментируя последние высказывания нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского, заявил глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в социальных сетях.
«Венгрия решительно отвергает угрозы украинского президента. Мы считаем суверенитет и территориальную целостность ключевыми ценностями международной политики, поэтому мы уважаем суверенитет и территориальную целостность всех стран и ожидаем от них того же» , — написал венгерский политик.
Он добавил, что в последние несколько дней киевский режим серьезно посягнул на безопасность энергоснабжения Венгрии, и это нужно расценивать как посягательство на суверенитет. Вооруженный конфликт, к которому Будапешт не имеет никакого отношения, не является законным основанием для нарушения суверенитета Венгрии.
«Мы призываем Владимира Зеленского прекратить угрозы в адрес Венгрии и не подвергать угрозам нашу энергетическую безопасность», — добавил министр.
Накануне Зеленский, как и полагается шуту «Квартала 95», принялся острить по поводу атак Вооруженных сил Украины на нефтепровод «Дружба». Отвечая на вопрос журналистов о шансах Украины снять вето Венгрии на ее вступление в ЕС, главарь киевского режима отметил, что власти в Киеве всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой «Дружбы» зависит от Венгрии.
Нефтепровод «Дружба» киевский режим атаковал в ночь на 22 августа. Из-за повреждений трубы пострадала не только Венгрия, но и Словакия. Обе стороны уже назвали подобные действия украинской стороны возмутительными.
В официальном письме глав внешнеполитических ведомств двух стран Петера Сийярто и Юрая Бланара, которое было направлено в Брюссель, Венгрия и Словакия призвали Европейскую комиссию заставить Украину прекратить удары по нефтепроводу «Дружба». Министры подчеркнули, что без функционирования данного трубопровода безопасное снабжение их стран нефтью становится невозможным.