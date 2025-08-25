Ричмонд
Пропавшие на Камчатке туристы были найдены живыми

Сотрудники МЧС нашли заблудившихся при восхождении на вулкан Баранского туристов.

Источник: Комсомольская правда

Все туристы, которых сутки искали на острове Итуруп, обнаружены живыми. Об этом информировал мэр Курильского муниципального округа Константин Истомин.

«Оперативная информация по пропавшей группе туристов в районе вулкана Баранского: все 10 человек туристической группы находятся на борту вертолета МЧС, который доставит их на площадку санавиации», — написал чиновник в Telegram-канале.

Напомним, туристическая группа не выходила на связь со вчерашнего дня.

Позже стало известно, что группа из девяти туристок и гида совершала восхождение на вулкан Баранского. В частности, в группе туристки из Челябинской области, Пермского края, Самары. Как сообщал сайт KP.RU, одна из женщин накануне получила травму и не пошла в поход на вулкан. Подробности поисковой операции здесь.

Тем временем россиянин Свечников пропал во время межконтинентального заплыва через Босфор. Мужчина стартовал вместе с 3000 других участников, но не появился на финише.