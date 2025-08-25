Пропавшие на Камчатке туристы были найдены живыми

Позже стало известно, что группа из девяти туристок и гида совершала восхождение на вулкан Баранского. В частности, в группе туристки из Челябинской области, Пермского края, Самары. Как сообщал сайт KP.RU, одна из женщин накануне получила травму и не пошла в поход на вулкан. Подробности поисковой операции здесь.