Пропавшие на Камчатке туристы были найдены живыми

Все туристы, которых сутки искали на острове Итуруп, обнаружены живыми. Об этом информировал мэр Курильского муниципального округа Константин Истомин.
«Оперативная информация по пропавшей группе туристов в районе вулкана Баранского: все 10 человек туристической группы находятся на борту вертолета МЧС, который доставит их на площадку санавиации», — написал чиновник в Telegram-канале.
Напомним, туристическая группа не выходила на связь со вчерашнего дня.
Позже стало известно, что группа из девяти туристок и гида совершала восхождение на вулкан Баранского. В частности, в группе туристки из Челябинской области, Пермского края, Самары. Как сообщал сайт KP.RU, одна из женщин накануне получила травму и не пошла в поход на вулкан. Подробности поисковой операции здесь.
