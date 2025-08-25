Рейс Омск-Сочи задержали на семь часов из-за опоздания самолета

Утром 25 августа в омском аэропорту наблюдаются масштабные корректировки расписания. Самый значительный сдвиг коснулся рейса Омск-Сочи «Уральских авиалиний»: вылет перенесли на семь часов. Вместо 2:50 лайнер теперь должен отправиться в 10:00.
Фото: www.aeroomsk.ru.
Проблема связана с тем, что воздушное судно, выполняющее рейс из Адлера, еще не прибыло в Омск. По расписанию самолет ожидали в 01:50, сейчас же ориентировочное время прилета 8:55.
Также произошли задержки рейсов в Москву. Самолет «Победы» в Шереметьево вылетел в 06:23 вместо 05:10, рейс «Аэрофлота» отправился позже на 45 минут. Рейс «Уральских авиалиний» в Домодедово перенесли с 06:30 на 10:00, а авиакомпании «Россия» в Санкт-Петербург на два часа — с 6:40 до 8:50.
