Жена бывшего ведущего «Вестей» Юрия Ростова подтвердила его смерть

Супруга российского тележурналиста Юрия Ростова, в прошлом ведущего программы «Вести», подтвердила факт его смерти. Эту информацию распространил депутат Госдумы и ведущий передачи «60 минут» Евгений Попов.
В своем Telegram-канале Попов уточнил, что Ростов скончался в воскресенье, 24 августа 2025 года.
«Да. К сожалению, Юрий Ростов сегодня умер. Только что говорил с его женой. Царствие небесное!» — написал он.
Ранее о смерти журналиста сообщил продюсер Михаил Дегтярь. По его данным, о печальном событии рассказали друзья Ростова, проживающие в Соединенных Штатах. Причины смерти, а также дата и место прощания пока не объявляются.
Юрий Ростов появился на свет в США в семье советского дипломата. Его карьера на телевидении стартовала в 1977 году.
В начале девяностых годов прошлого века он стал одним из ведущих «Телевизионной службы новостей» на Центральном телевидении. Впоследствии Ростов вошел в число первых и самых узнаваемых лиц информационной программы «Вести». С мая 1991 года он выходил в эфир с вечерними выпусками в 20:00, работая в паре со Светланой Сорокиной.
В августе того же года, в период путча, когда здание ВГТРК оказалось заблокировано силами ГКЧП, создателям «Вестей» удалось наладить трансляцию для регионов.
В 1993 году журналиста направили специальным корреспондентом «Вестей» в США, где в последующие два года он возглавлял американский корпункт. Позднее Ростов вел авторскую передачу на радио в Соединенных Штатах.
