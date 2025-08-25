Жена бывшего ведущего «Вестей» Юрия Ростова подтвердила его смерть

В начале девяностых годов прошлого века он стал одним из ведущих «Телевизионной службы новостей» на Центральном телевидении. Впоследствии Ростов вошел в число первых и самых узнаваемых лиц информационной программы «Вести». С мая 1991 года он выходил в эфир с вечерними выпусками в 20:00, работая в паре со Светланой Сорокиной.