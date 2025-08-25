Ричмонд
Врач рассказала, какие прививки стоит сделать перед зачатием ребенка будущим папам

Гинеколог Березина: перед зачатием ребенка обновите прививки от детских болезней.

Источник: Комсомольская правда

Подготовка к беременности — это не только правильное питание и режим сна, но и забота о здоровье с помощью вакцинации. Автор книги «Плюс один. Беременность: от подготовки до родов», практикующий гинеколог Динара Березина напомнила, что прививки важны не только для будущих мам, но и для пап.

— Сдайте все необходимые анализы и выполните обследования. В том числе, проверьте кровь на наличие антител к «детским» болезням — кори, краснухе, ветряной оспе. Обязательно вакцинируйтесь, если антител нет! Это важно и для папы, — подчеркнула специалист в беседе с KP.RU.

Как отметила медик, будущим папам врачи советуют не забывать и о стандартных обследованиях: общий анализ крови и мочи, проверка на инфекции, флюорография.

— Будущему папе не помешает консультация профильных специалистов при наличии хронических заболеваний. Но даже если таковых нет, есть стандартный комплекс анализов и обследований, — добавила гинеколог.

А главное — готовиться нужно не только физически, но и психологически. Спокойствие и поддержка внутри семьи играют огромную роль в планировании здоровой беременности.