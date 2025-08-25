Врач рассказала, какие прививки стоит сделать перед зачатием ребенка будущим папам

Подготовка к беременности — это не только правильное питание и режим сна, но и забота о здоровье с помощью вакцинации. Автор книги «Плюс один. Беременность: от подготовки до родов», практикующий гинеколог Динара Березина напомнила, что прививки важны не только для будущих мам, но и для пап.