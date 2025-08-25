Новосибирцев предупредили о взломах аккаунтов в Telegram

Кроме того, усиление безопасности аккаунта возможно с помощью двухфакторной аутентификации. Если же пользователь уже перешел по ссылке и предоставил код, следует немедленно перейти в настройки Telegram, найти раздел «Активные сессии» и завершить все незнакомые сеансы. После этого настоятельно рекомендуется активировать двухфакторную аутентификацию.