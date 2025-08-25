Ричмонд
Новосибирцев предупредили о взломах аккаунтов в Telegram

Следственное управление Следственного комитета РФ по Новосибирской области информирует граждан о росте случаев несанкционированного доступа к аккаунтам Telegram. Преступники, взломав учетные записи, используют их для рассылки контактам владельца сообщений с просьбами о денежной поддержке, имитируя экстренную ситуацию.

В целях защиты от мошенников, правоохранительные органы советуют критически оценивать подобные эмоциональные обращения, даже если отправитель — знакомый человек. Рекомендуется избегать перехода по подозрительным ссылкам. Наиболее надежным способом является прямой контакт с человеком, от имени которого пришло сообщение, для уточнения информации.

Кроме того, усиление безопасности аккаунта возможно с помощью двухфакторной аутентификации. Если же пользователь уже перешел по ссылке и предоставил код, следует немедленно перейти в настройки Telegram, найти раздел «Активные сессии» и завершить все незнакомые сеансы. После этого настоятельно рекомендуется активировать двухфакторную аутентификацию.