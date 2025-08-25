На Курилах нашли пропавших при восхождении на вулкан 10 женщин и мужчину

На Курилах нашли в ходе двухдневной спасательной операции были найдены 9 пропавших туристок и двоих гидов-супругов. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Группа туристов вместе с сопровождавшими их гидами могли просто заблудиться в тумане или просто провожатые не знали маршрута. С ними пропала связи при восхождении на вулкан Баранского.
Группу доставят на вертолете МЧС России в Курильск. По информации источника, одна туристка была травмирована. Также известно, что следователи возбудили уголовное дело. Теперь супружеской паре, которая выступила в роли гидов, грозит до двух лет лишения свободы.
Сообщается, что поиски были затруднены не только погодой, но и отсутствием регистрации маршрута. Поисковики просто не знали, где именно могут находиться туристы. Каждой путешественнице семидневный тур обошелся по 120 тысяч рублей, выяснил SHOT.
Ранее «МК» писал, что при восхождении на вулкан Баранского на Курилах пропала группа туристов и гидов, в которой значились 10 женщин и мужчина.
