Стратус, холера: врачи сказали, как уберечься от появившихся в РФ вирусов

Распространяющийся по России новый вариант коронавируса «Стратус» и проникающая из Индии с туристами холера могут серьезно сказаться на здоровье россиян.
Эпидемиолог Геннадий Онищенко и вирусолог Виктор Зуев в беседе с aif.ru рассказали о симптомах заболеваний, чем холера и «Стратус» опасны для россиян и как защитить себя и близких.
Кашель и озноб.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о росте числа случаев заражения новым вариантом коронавируса «Стратус». По последним данным, зарегистрировано 384 заболевших.
Онищенко предупредил, что впереди россиян ждет осенний рост заболеваемости, однако пандемический потенциал этого субтипа коронавируса уже исчерпан.
«Вирус “Стратус” не новый, он появился еще в апреле. По тяжести течения заболевания он практически ничем не отличается от предшественников. Симптомы тоже похожие», — отметил врач.
К типичным симптомам коронавируса относят повышение температуры тела, слабость, озноб, насморк, головные боли, сухой кашель. В некоторых случаях нарушается обоняние, появляется боль в горле, дискомфорт в животе и диарея.
Онищенко призвал не паниковать и прививаться от гриппа, вакцина, по его словам, уже поступила в регионы РФ.
Защититься от нового заболевания, отметил врач, можно, соблюдая простые правила гигиены.
«Следует одеваться по погоде, при неоходимости носить медицинские маски, например, если дома уже есть инфицированный. А также необходимо придерживаться режима сна и правильно питаться», — сказал Онищенко.
Симптомы холеры появляются мгновенно.
Еще одно заболевание, на которое обратил внимание Роспотребнадзор, — холера. По слова главы ведомства Анна Поповой, в 2025 году в России зарегистрировано четыре случая холеры. Все они были завезены из Индии.
Вирусолог Зуев, говоря о симптомах заболевания, напомнил, что Индия является первой в мире страной по численности населения, что облегчает передачу заражения.
Симптомами холеры являются рвота, сильная жажда, головная боль, слабость, мышечные судороги, ухудшение аппетита, сухой язык.
«Но самым ужасным симптомом холеры является диарея, которую ничем не остановить. Она изматывает человека, особенно если это продолжается беспрерывно. Холера — высокозаразное заболевание», — отметил специалист.
Зуев добавил, что нечистоты зараженного человека, попадающие в стоки, могут привести к вспышке заболевания. Чтобы защититься от холеры, следует соблюдать общепринятые правила гигиены.
«Еще в советское время была такая поговорка “Береги свое здоровье — руки мой перед едой”. Так вот сейчас их нужно мыть в десять раз чаще. Ни в коем случае нельзя употреблять немытые овощи и фрукты, нужно быть осторожным со всем, что вы собираетесь положить себе в рот», — отметил врач.
