Стратус, холера: врачи сказали, как уберечься от появившихся в РФ вирусов

«Еще в советское время была такая поговорка “Береги свое здоровье — руки мой перед едой”. Так вот сейчас их нужно мыть в десять раз чаще. Ни в коем случае нельзя употреблять немытые овощи и фрукты, нужно быть осторожным со всем, что вы собираетесь положить себе в рот», — отметил врач.