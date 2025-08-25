В США выявили новый случай заражения человека личинкой мясной мухи

В штате Мэриленд зафиксирован новый подтверждённый случай заражения миазом, вызванным личинками мясной мухи Cochliomyia hominivorax, сообщает агентство Reuters со ссылкой на несколько информированных источников.
По данным издания, паразит, поедающий плоть, был обнаружен у человека, недавно прибывшего в США из Гватемалы. Пострадавшему своевременно оказали медицинскую помощь, а в штате были приняты профилактические меры.
Кроме того, объединение скотоводческой индустрии Beef Alliance разослало предупреждения о рисках заражения примерно двум десяткам специалистов, работающих в этом секторе.
Ранее в Индии 35-летнему пациенту извлекли из глаза круглого червя. Благодаря своевременному хирургическому вмешательству зрение пациента удалось сохранить.