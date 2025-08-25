В Новосибирске власти готовятся к зимнему сезону

Это необходимо для того, чтобы избежать проблем с гололедом на дорогах.
Для предотвращения гололеда на новосибирских дорогах администрация города развернула масштабную подготовку к зимнему периоду. Городские власти приступили к организации закупок реагентов, необходимых для поддержания чистоты на улицах. В текущем году планируется приобретение 25,5 тысяч тонн песка и 15,5 тысяч тонн технической соли, как сообщает издание «АиФ-Новосибирск».
По словам мэра города, Максима Кудрявцева, учитывая прошлогодние нарекания в отношении используемых химических веществ, в текущем сезоне приоритет отдан механизированной уборке с минимальным применением реагентов. Крупнозернистый песок будет использоваться в зонах повышенной опасности, таких как тротуары и участки с уклоном.
В прошлом году автопарк спецтехники был обновлен на 112 единиц, включая многофункциональные дорожные машины и компактные погрузчики. В предстоящем сезоне запланировано приобретение свыше 55 новых машин общей стоимостью около 500 миллионов рублей. Максим Кудрявцев подчеркнул, что процесс закупки будет разбит на этапы, и подготовка к конкурсным процедурам уже начата.
Параллельно ведётся активный набор персонала для эксплуатации техники, что, как ожидается, положительно отразится на эффективности уборки. В городской администрации уверены, что эти меры позволят повысить уровень безопасности дорожного движения и обеспечить чистоту городских территорий на протяжении всего зимнего периода.