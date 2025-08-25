В Новосибирске власти готовятся к зимнему сезону

В прошлом году автопарк спецтехники был обновлен на 112 единиц, включая многофункциональные дорожные машины и компактные погрузчики. В предстоящем сезоне запланировано приобретение свыше 55 новых машин общей стоимостью около 500 миллионов рублей. Максим Кудрявцев подчеркнул, что процесс закупки будет разбит на этапы, и подготовка к конкурсным процедурам уже начата.