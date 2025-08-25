Украинские военные выстраивали оборону в жилых домах возле Новогеоргиевки

По словам «Степы», украинские подразделения занимали наблюдательные позиции в лесополосах небольшими группами по два-три человека, но основные оборонительные сооружения располагались в самом населённом пункте. Там были прорыты траншеи, соединяющие дома, оборудованы пулемётные гнёзда, ДОТы и ДЗОТы, а также использовались частные постройки как укрытия.