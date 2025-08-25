Украинские военные до освобождения Новогеоргиевки в Днепропетровской области российскими войсками оставили позиции за пределами населённого пункта и организовали оборону в его жилых кварталах. Об этом РИА Новости сообщил заместитель командира взвода штурмовой роты 57-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии группировки «Восток» с позывным «Степа».
20 августа Министерство обороны России объявило об освобождении Новогеоргиевки бойцами группировки войск «Восток».
По словам «Степы», украинские подразделения занимали наблюдательные позиции в лесополосах небольшими группами по два-три человека, но основные оборонительные сооружения располагались в самом населённом пункте. Там были прорыты траншеи, соединяющие дома, оборудованы пулемётные гнёзда, ДОТы и ДЗОТы, а также использовались частные постройки как укрытия.
Военный отметил, что в лесополосах противник почти не возводил окопов, ограничиваясь минированием территории.
Ранее Минобороны сообщило об освобождении расположенных на территории ДНР Катериновки, Владимировки и Русина Яра.