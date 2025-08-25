Во Владивостоке появится мурал, посвященный защите дикой природы

«Как автор работы под названием “Рассвет”, где запечатлены амурский тигр и Владимир Владимирович Путин, хочу поделиться своим видением этой композиции, — рассказал он. — Идея возникла, можно сказать, спонтанно, но при этом органично сложилась в целостный художественный образ. Признаюсь, образ президента редко встречается в уличном искусстве, но в моей работе он символизирует собой государство и те усилия, которые предпринимаются для защиты дикой природы».