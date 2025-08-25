Ричмонд
Во Владивостоке появится мурал, посвященный защите дикой природы

27 августа в 13:00 во Владивостоке состоится торжественное открытие нового мурала, посвященного защите дикой природы. Монументальное произведение искусства появится рядом с домом № 52 на улице Басаргина.

Источник: администрация Владивостока

Мурал станет ярким подарком Владивостоку в преддверии 10-го Восточного экономического форума, подчеркнув значимость развития региона и его уникальный культурный код. В центре композиции — образ президента, соседствующий с амурским тигром, символизирующим мощь и величие российской природы, а также важность сохранения редких и исчезающих видов.

Автор работы — известный российский художники Филипп Дульмаченко из Санкт-Петербурга.

«Как автор работы под названием “Рассвет”, где запечатлены амурский тигр и Владимир Владимирович Путин, хочу поделиться своим видением этой композиции, — рассказал он. — Идея возникла, можно сказать, спонтанно, но при этом органично сложилась в целостный художественный образ. Признаюсь, образ президента редко встречается в уличном искусстве, но в моей работе он символизирует собой государство и те усилия, которые предпринимаются для защиты дикой природы».

По словам Филиппа Дульмаченко, основная цель мурала — привлечь внимание к проблеме сохранения амурского тигра и в целом к вопросу бережного отношения к окружающей среде.

Мурал создан при поддержке АНО Центр «Амурский тигр», отмечает пресс-служба мэрии.