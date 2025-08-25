Во Владивостоке появится мурал, посвященный защите дикой природы

Мурал станет ярким подарком Владивостоку в преддверии 10-го Восточного экономического форума, подчеркнув значимость развития региона и его уникальный культурный код. В центре композиции — образ президента, соседствующий с амурским тигром, символизирующим мощь и величие российской природы, а также важность сохранения редких и исчезающих видов.
Автор работы — известный российский художники Филипп Дульмаченко из Санкт-Петербурга.
«Как автор работы под названием “Рассвет”, где запечатлены амурский тигр и Владимир Владимирович Путин, хочу поделиться своим видением этой композиции, — рассказал он. — Идея возникла, можно сказать, спонтанно, но при этом органично сложилась в целостный художественный образ. Признаюсь, образ президента редко встречается в уличном искусстве, но в моей работе он символизирует собой государство и те усилия, которые предпринимаются для защиты дикой природы».
По словам Филиппа Дульмаченко, основная цель мурала — привлечь внимание к проблеме сохранения амурского тигра и в целом к вопросу бережного отношения к окружающей среде.
Мурал создан при поддержке АНО Центр «Амурский тигр», отмечает пресс-служба мэрии.