В Башкирии в многодетной семье Алхатовых родился 13-й ребенок

Новорождённая стала 7-й девочкой в семье, сообщил председатель госкомюстиции Башкирии Владимир Спеле.

Источник: соцсети Владимира Спеле

Байгоныс и Гайрифа Алхатовы из села Юлдыбаево Зилаирского района республики вновь стали молодыми родителями. В многодетной семье родилась дочь Сауле. Она стала 13-м ребенком в большой и дружной семье.

В семье уже воспитываются дети с необычными красивыми именами: Балжан, Руслан, Рустам, Мухаммет, Ерлан, Марьям, Нурия, Сабия, Фатима, Сафия, Ибрагим, Имран.

Для оформления свидетельства о рождении удаленно многодетные родители решили воспользоваться суперсервисом «Рождение ребенка».

Начальник отдела ЗАГС Зилаирского района Гульназ Кашкарова лично вручила счастливым родителям свидетельство о рождении и подарок новорожденной с пожеланиями крепкого здоровья, счастья и благополучия.

«Семья — это самое ценное, что у нас есть. Пусть в ней всегда будет мир и любовь», — поздравил многодетную семью Владимир Спеле.