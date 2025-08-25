Ричмонд
Осужден пермяк, накопивший около миллиона рублей долга по алиментам

Свердловский районный суд Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя краевого центра. Мужчина признан виновным в неуплате средств на содержание детей.

Суд установил, что пермяк, будучи привлеченным к административной ответственности за неуплату алиментов на несовершеннолетнего ребенка, продолжал уклоняться от исполнения этой обязанности и накопил задолженность около 1 млн рублей.

Суд приговорил виновного к 5 месяцам исправительных работ с удержанием из заработной платы 5% в доход государства. Приговор суда еще не вступил в законную силу.