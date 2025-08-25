Ричмонд
Бывший наемник Флачек призвал поляков не воевать на стороне ВСУ

Боец подчеркнул, что у поляков нет причин вести боевые действия против русских.

Источник: Аргументы и факты

Бывший польский наёмник Кшиштоф Флачек, перешедший на сторону России, в интервью РИА Новости призвал соотечественников не принимать участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

Сейчас Флачек служит в отдельном добровольческом батальоне имени Максима Кривоноса, который сформирован из бывших военнослужащих ВСУ, создавших освободительное движение и выступающих против действующей украинской власти.

«Хочу сказать полякам: не вступайте в “Иностранный легион”. Это плохая идея», — отметил Флачек, добавив, что россияне — «хорошие люди», и у поляков нет причин воевать против России.

Ранее тало известно, что польский наемник ВСУ Кшиштоф Флачек попал в российский плен после того, как заблудился в лесу во время выполнения боевого задания.