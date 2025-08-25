Стало известно об опасной связи недосыпа и депрессии у пожилых людей

Хроническое недосыпание у людей старше 60-ти лет способно многократно увеличивать риск возникновения депрессивных состояний из-за скрытых воспалительных процессов в организме. К такому заключению пришли специалисты из американской компании UCLA Health.
Проведенное исследование продемонстрировало, что у пожилых людей, страдающих от устойчивой бессонницы, симптомы депрессии проявляются втрое чаще при наличии в организме воспалительных маркеров. Эксперимент с участием 160 добровольцев выявил: провоцирующие воспаление вещества вызывали резкое ухудшение эмоционального фона у всех испытуемых, однако на пациентов с нарушениями сна это воздействие было существенно более выраженным и продолжительным.
Ученые акцентируют внимание на том, что корень проблемы заключается в способности бессонницы ослаблять иммунную защиту организма. Данное открытие способно трансформировать современные терапевтические подходы: теперь врачи могут оценивать не только отдельные симптомы, но и их взаимосвязь сквозь призму функционирования иммунной системы. Такой метод открывает путь к созданию персонализированных профилактических и лечебных стратегий, включающих мониторинг уровня воспаления и применение ранних интервенционных мер, как сообщает Jama Psychiatry.
Авторы работы подчеркивают, что для окончательного подтверждения результатов требуются длительные наблюдения, поскольку искусственно индуцированное воспаление может иметь отличия от естественного хронического процесса.
