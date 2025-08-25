Стало известно об опасной связи недосыпа и депрессии у пожилых людей

Проведенное исследование продемонстрировало, что у пожилых людей, страдающих от устойчивой бессонницы, симптомы депрессии проявляются втрое чаще при наличии в организме воспалительных маркеров. Эксперимент с участием 160 добровольцев выявил: провоцирующие воспаление вещества вызывали резкое ухудшение эмоционального фона у всех испытуемых, однако на пациентов с нарушениями сна это воздействие было существенно более выраженным и продолжительным.