Жителя Новосибирской области будут судить за «пьяное убийство» стулом

Согласно материалам следствия и суда, в ночь на 17 декабря 2024 года между подсудимым, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и его приятелем произошла ссора из-за пустяка в квартире, расположенной в Первомайском районе Новосибирска. В ходе конфликта обвиняемый сначала избил мужчину руками, а затем нанес ему многочисленные удары стулом. От полученных повреждений 46-летний пострадавший скончался.