Жителя Новосибирской области будут судить за «пьяное убийство» стулом

Инцидент развернулся 17 декабря 2024 в Первомайском районе. Потерпевший скончался от многочисленных травм.
Житель Новосибирска был осужден за нанесение тяжких увечий своему знакомому, что привело к летальному исходу. Об этом сообщают в СК РФ по НСО.
Согласно материалам следствия и суда, в ночь на 17 декабря 2024 года между подсудимым, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и его приятелем произошла ссора из-за пустяка в квартире, расположенной в Первомайском районе Новосибирска. В ходе конфликта обвиняемый сначала избил мужчину руками, а затем нанес ему многочисленные удары стулом. От полученных повреждений 46-летний пострадавший скончался.
Первомайский районный суд Новосибирска приговорил виновного к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.