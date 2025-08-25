Цыганова раскритиковала появление Киркорова и Лолиты на «Новой волне» в Казани

Певица Виктория Цыганова возмутилась организацией музыкального конкурса «Новая волна-2025» в Казани. Она заявила, что из конкурса молодых артистов устроили «шабаш». Ее возмутило появление певцов Филиппа Киркорова, Лолиты Милявской, Ани Лорак и Александра Реввы на мероприятии.
— Конкурс молодых исполнителей превратился в настоящий балаган, торжество безвкусицы и прачечную для «сбитых летчиков», — написала артистка в Telegram-канале.
По ее словам, за кулисами Киркоров исполнил песню «Миллион алых роз» и вспомнил, как ему было хорошо с певицей Аллой Пугачевой в Юрмале. Цыганова высказалась, что ему «стоит наконец покинуть Россию» и отправиться на пенсию «к своим друзьям», которые сейчас живут за границей.
Певица также не оценила наряд Лолиты, назвав ее образ «пошлостью и безвкусицей». Она раскритиковала Лорак в публикации из-за того, что та выступила с Реввой в «костюме “розового фламинго” на “Новой волне”, но не высказала свою позицию о спецоперации.
13 августа Вика Цыганова раскритиковала белорусского исполнителя Макса Коржа из-за флага «Организации украинских националистов*» (ОУН*) на его концерте в Польше.
*Запрещенная в России террористическая организация.