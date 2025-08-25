Фиксируем свидетельства роскоши: Life.ru выяснил, как добиться справедливых алиментов от бизнесмена

Ранее россиянам рассказали о новой выплате для семей с детьми. С 2026 года в России начнёт действовать новая ежегодная выплата для многодетных семей (имеющих двух и более детей). Размер её будет рассчитываться как разница между суммой НДФЛ, исчисленной по ставке 13%, и суммой того же налога, но по ставке 6%. Заявления на получение выплат начнут приниматься с 1 июня по 1 октября 2026 года.