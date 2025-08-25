Reuters: В США человек впервые заразился личинками мясной мухи

В США зафиксирован первый случай заражения человека личинками мясной мухи. Об этом информирует Reuters.
Речь идёт об американской тропической мясной мухе, естественной пищей для которой является плоть домашнего скота и других теплокровных.
Заражённый — человек, приехавший в штат Мэриленд из Гватемалы, сказано в публикации. Вспышка распространения мух началась в Центральной Америке и на юге Мексики, информирует агентство, при этом отмечая, что официальных комментариев о зараженном пока не поступало.
Ранее белорусский Минздрав сказал о зараженной бешенством овце, с которой контактировали16 человек.