В Госдуме перечислили нововведения в сфере труда и расчетов: Когда вступят в силу изменения

На данный момент пока еще действует другое правило — работодатель может устанавливать надбавку гораздо меньшую, ориентируясь при этом на всевозможные внутренние нормативные акты. С сентября этого года нижняя планка будет единой для всех: и для работников торговли, и для охранников, и для транспортной сферы, например.