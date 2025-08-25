В Госдуме перечислили нововведения в сфере труда и расчетов: Когда вступят в силу изменения

Грядущий сентябрь принесет с собой целый блок изменений, касающихся труда, расчётов и других бытовых ситуаций, с которыми россияне сталкиваются ежедневно. Об этом в интервью RT депутат Алексей Говырин.
Так, например, для работников будут по-новому рассчитывать ночные смены. Федерально будет закреплено, что минимальная надбавка составит не меньше 20 процентов от часовой тарифной ставки или оклада, пересчитанного на час.
На данный момент пока еще действует другое правило — работодатель может устанавливать надбавку гораздо меньшую, ориентируясь при этом на всевозможные внутренние нормативные акты. С сентября этого года нижняя планка будет единой для всех: и для работников торговли, и для охранников, и для транспортной сферы, например.
«Серьёзно переработан порядок исчисления среднего заработка. Новый документ заменяет старое постановление, действовавшее с 2007 года. В него вошли подробные списки выплат, которые обязательно учитываются при расчёте отпускных, командировочных или выходных пособий: премии, надбавки, стимулирующие выплаты», — отметил он.
Алексей Говырин добавил, что периоды болезни, отпуска по беременности и уходу за ребёнком, а также время простоя не по вине работника исключены из расчетов.
Вместе с тем, изменится и порядок расчета среднемесячного заработка при выплате выходного пособия. С сентября оно всегда будет выводиться из среднего годового заработка предшествующего увольнению. Это, отметил парламентарий, должно исключить споры при резких колебаниях зарплаты.
«С командировками тоже наведён порядок», — объяснил он.
Кроме того, власти утвердили новые типовые формы договоров, чтобы у работодателей не было произвольных условий материальной ответственности работников. Впредь работодатели не смогут произвольно добавлять свои условия.
Вместе с тем, в вопросах персональных данных тоже будет ряд нововведений. Одно из них — предоставление компаниями этих данных в Минцифры. Бизнесмены будут обязаны передавать эту информацию по требованию ведомства.
А магазины и сервисы, работающие с кассовой техникой будут работать по новым форматам чеков. С сентября они должны будут указывать в квитке данные о форме оплаты, идентификатор интернет-магазина или площадки при дистанционной торговле.
«Это нужно для того, чтобы покупатель мог через налоговую сразу подтвердить факт оплаты и защитить свои права при споре», — подытожил парламентарий.
Ранее сообщалось, что сотрудников аптек с 1 сентября начнут штрафовать на сумму до 200 тысяч рублей, если они не будут информировать покупателей о наличии более дешевых аналогов лекарств.
А с 1 сентября 2026 года количество уроков иностранного языка для учеников 5−7 классов может быть сокращено с трех до двух часов в неделю. Кроме иностранного языка, пострадали биология и география, их изучение сократят до 1 часа в неделю. Место в расписании учеников средних классов расчистили под новый предмет — «Духовно-нравственная культура России».