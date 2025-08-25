К застрявшей на горе в Киргизии альпинистке Наговициной направят дрон

Беспилотник направится к место, где находится российская альпинистка Наталья Наговицина, застрявшая на пике Победы в Киргизии, сообщили в Федерации альпинизма России (ФАР).
«К месту, где лежит Наговицина, 25 августа попробуют направить дрон», — сказал представитель организации, которого цитирует ТАСС.
В ФАР уточнили, что вылет беспилотника намечен на 25 августа. Согласно прогнозу синоптиков, на пике Победы ожидаются хорошие погодные условия, которые позволят с помощью дрона оценить состояние Наговициной.
В организации отметили, что альпинистку вновь попробуют спасти, если выяснится, что она жива.
Напомним, Наговицина находится на высоте около 7200 метров с 12 августа. Во время восхождения она получила перелом ноги и потеряла возможность передвигаться самостоятельно. Ранее предпринимались попытки эвакуировать её с горы.