Омский мошенник продавал фальшивые права и обманул земляков на 600 тысяч рублей

Шестеро человек поверили своему земляку и передали ему в общей сложности почти 600 тысяч рублей. В ходе разбирательств обвиняемый полностью признал вину. Мужчина пояснил, что потратил все деньги на личные нужды. Он смог частично возместить ущерб — вернул обманутым знакомым около полумиллиона рублей. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.