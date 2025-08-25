Ричмонд
Омский мошенник продавал фальшивые права и обманул земляков на 600 тысяч рублей

Он предстанет перед судом за крупное мошенничество.

Источник: Комсомольская правда

Называевская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело против 28-летнего местного жителя. По данным следствия, в 2024 году мужчина вводил в заблуждение своих знакомых. Обещал оформить водительские удостоверения без сдачи экзаменов или помочь с покупкой машины. Подробностями поделились в облпрокуратуре.

Шестеро человек поверили своему земляку и передали ему в общей сложности почти 600 тысяч рублей. В ходе разбирательств обвиняемый полностью признал вину. Мужчина пояснил, что потратил все деньги на личные нужды. Он смог частично возместить ущерб — вернул обманутым знакомым около полумиллиона рублей. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Дело уже поступило для рассмотрения в Называевский городской суд Омской области.

Ранее мы писали о сильных задержках рейсов в местном аэропорту.