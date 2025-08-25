Фестиваль традиционных ценностей «Русский двор» отгремел в Новосибирске — фоторепортаж

Новосибирцы перетягивали канат, поднимали гантели, демонстрировали русско-народные наряды и просто весело проводили время. Ежегодный новосибирский фестиваль «Русский двор» состоялся 24 августа на площади Пименова, напротив ГПНТБ. Несмотря на плохую погоду, любители народных развлечений пришли на праздник, запечатленный фотографом Юрием Бабичевым. «Русский двор» — это всероссийская инициатива, в рамках которой во дворах городов и на других территориях организуются спортивные соревнования, народные игры, занятия по боевым искусствам и самообороне, выступления фольклорных коллективов, мастер-классы и чаепития для всех посетителей. По словам организаторов, основная задача проекта состоит в продвижении здорового образа жизни и культурного наследия, способствующих укреплению единства и сплоченности русского народа.