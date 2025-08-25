Омичи решат судьбу «пешеходного Любинского» в сентябре

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в своём телеграм-канале запустил голосование о продлении проекта «пешеходный Любинский» до сентября. Ранее эту же идею высказывал глава городского департамента спорта Евгений Баньковский. По его словам, к осени в город возвращаются школьники и студенты, и прогулочные выходные на Любинском по-прежнему будут востребованы.
Напомним, «пешеходный Любинский» действует с 16 мая: каждую неделю с пятницы 20:00 до воскресенья 20:00 для транспорта закрыт участок ул. Ленина от площади Победы до ул. Партизанской. На проспекте проходят концерты и городские активности, запланированные к статусу Омска как Молодёжной столицы России — 2025.
В мэрии и правительстве региона подчёркивают, что при принятии решения будут ориентироваться на отклик горожан. Ранее губернатор Виталий Хоценко уже проводил опрос в своём телеграм-канале о самом проекте: из 3682 участников 80% оценили «пешеходный Любинский» положительно.