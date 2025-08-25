Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичи решат судьбу «пешеходного Любинского» в сентябре

Власти рассматривают продление перекрытий на улице Ленина ещё на месяц. Решение обещают принимать с учётом мнения жителей.

Источник: Om1 Омск

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в своём телеграм-канале запустил голосование о продлении проекта «пешеходный Любинский» до сентября. Ранее эту же идею высказывал глава городского департамента спорта Евгений Баньковский. По его словам, к осени в город возвращаются школьники и студенты, и прогулочные выходные на Любинском по-прежнему будут востребованы.

Напомним, «пешеходный Любинский» действует с 16 мая: каждую неделю с пятницы 20:00 до воскресенья 20:00 для транспорта закрыт участок ул. Ленина от площади Победы до ул. Партизанской. На проспекте проходят концерты и городские активности, запланированные к статусу Омска как Молодёжной столицы России — 2025.

В мэрии и правительстве региона подчёркивают, что при принятии решения будут ориентироваться на отклик горожан. Ранее губернатор Виталий Хоценко уже проводил опрос в своём телеграм-канале о самом проекте: из 3682 участников 80% оценили «пешеходный Любинский» положительно.