Омичи решат судьбу «пешеходного Любинского» в сентябре

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в своём телеграм-канале запустил голосование о продлении проекта «пешеходный Любинский» до сентября. Ранее эту же идею высказывал глава городского департамента спорта Евгений Баньковский. По его словам, к осени в город возвращаются школьники и студенты, и прогулочные выходные на Любинском по-прежнему будут востребованы.