Град, дожди и сильный ветер обрушатся на Башкирию в начале недели

Так, в понедельник, 25 августа, на территории республики ожидаются кратковременные дожди с грозами во второй половине дня, местами может пройти град. Ветер будет южный и юго-восточный умеренной силы, местами усиливающийся до сильных порывов. Температурный фон сохранится в пределах +25…+30 градусов.