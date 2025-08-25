Град, дожди и сильный ветер обрушатся на Башкирию в начале недели

В Башгидрометцентре поделились прогнозом погоды в регионе на ближайшие два дня. По слова синоптиков, последние дни августа удивят своим непостоянством.
Так, в понедельник, 25 августа, на территории республики ожидаются кратковременные дожди с грозами во второй половине дня, местами может пройти град. Ветер будет южный и юго-восточный умеренной силы, местами усиливающийся до сильных порывов. Температурный фон сохранится в пределах +25…+30 градусов.
Во вторник, 26 августа, ночью пройдут кратковременные дожди по всей территории, а днем осадки местами продолжат сопровождаться грозами. Ветер сменится на юго-западный и западный умеренный, во время грозы возможны порывы. Ночные температуры ожидаются +11…+16 градусов, дневные показатели составят +18…+23 градуса, на юге региона возможно потепление до +28 градусов.