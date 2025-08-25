Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Град, дожди и сильный ветер обрушатся на Башкирию в начале недели

В Башкирии резко изменится погода.

Сейчас в Ричмонде: +28° 3 м/с 48% 756 мм рт. ст. +28°
Источник: Комсомольская правда

В Башгидрометцентре поделились прогнозом погоды в регионе на ближайшие два дня. По слова синоптиков, последние дни августа удивят своим непостоянством.

Так, в понедельник, 25 августа, на территории республики ожидаются кратковременные дожди с грозами во второй половине дня, местами может пройти град. Ветер будет южный и юго-восточный умеренной силы, местами усиливающийся до сильных порывов. Температурный фон сохранится в пределах +25…+30 градусов.

Во вторник, 26 августа, ночью пройдут кратковременные дожди по всей территории, а днем осадки местами продолжат сопровождаться грозами. Ветер сменится на юго-западный и западный умеренный, во время грозы возможны порывы. Ночные температуры ожидаются +11…+16 градусов, дневные показатели составят +18…+23 градуса, на юге региона возможно потепление до +28 градусов.