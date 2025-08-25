Россиян предупредили об изменениях в правилах оплаты труда

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. С сентября этого года меняются некоторые аспекты в сфере труда, заявил депутат Алексей Говырин в интервью RT.
«Главное для работников — новые правила расчета ночных смен. Теперь минимальная надбавка закреплена федерально: не менее 20% от часовой тарифной ставки или оклада, пересчитанного на час», — сказал он.
По словам политика, это позволит уравнять нижнюю планку для всех.
Кроме того, серьезные изменения затронут и исчисление среднего заработка: в новый документ добавили подробные списки выплат, которые следует учитывать при расчете отпускных, командировочных или выходных пособий.
Причем новый документ заменяет постановление, которое вступило в силу еще в 2007 году, добавил Говырин.