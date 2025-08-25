Украинские военные расстреляли женщину и перерезали горло ее ребенку, чтобы угнать их машину под Красноармейском в Донецкой народной республике. Об этом сообщил житель города Сергей Власов.
— Месяц назад двое военных ВСУ убили мать и ее сына. Женщину застрелили, а ребенку перерезали горло. Забрали их «Мицубиси». Автомобиль позже нашли в Днепре, — цитирует его РИА Новости.
По словам мужчины, такие преступления со стороны украинских бойцов в городе с 2014 года происходили регулярно.
Бойцы Вооруженных сил Украины минируют тушки кошек и зайцев на Харьковском направлении. Об этом 1 августа рассказал командир саперного отделения с позывным «Купол». По его словам, заминированных животных находят на тропах. Помимо взрывчатки, в тушки закладывают датчики движения.
31 июля в СМИ появилась информация о том, что ВСУ уже не надеются удержать под своим контролем Красноармейск и считают, что переход города под контроль российских войск является «вопросом времени».