В сентябре 2025 года омичи увидят кровавую Луну

Самая зрелищная часть — фаза, когда спутник Земли окрасится в красный цвет, — продлится 1 час 22 минуты. Для омичей она начнется в 23:30 7 сентября и завершится в 00:52 8 сентября по местному времени. Явление будет видно на всей территории страны, кроме Чукотского полуострова и Дальнего Востока.