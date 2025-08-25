В сентябре 2025 года омичи увидят кровавую Луну

В ночь с 7 на 8 сентября 2025 года жители Омска смогут наблюдать редкое астрономическое явление — полное лунное затмение. Его общая продолжительность составит 5 часов 27 минут. Это будет первое с 2022 года подобное событие, видимое в России.
Самая зрелищная часть — фаза, когда спутник Земли окрасится в красный цвет, — продлится 1 час 22 минуты. Для омичей она начнется в 23:30 7 сентября и завершится в 00:52 8 сентября по местному времени. Явление будет видно на всей территории страны, кроме Чукотского полуострова и Дальнего Востока.
Специалисты рекомендуют для наблюдений выбрать открытую местность с минимальным световым загрязнением.