В небе над Смоленской областью обезвредили семь беспилотников

Российские военные обезвредили семь беспилотных летательных беспилотников (БПЛА) в небе над Смоленской областью, сообщил глава региона Василий Анохин.
Для противодействия дронам привлекались средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
«Средствами РЭБ и ПВО Министерства обороны России подавлены и сбиты семь беспилотников противника», — написал губернатор в Telegram-канале.
Согласно предварительным данным, в результате падения обломков БПЛА никто не пострадал. Также удалось избежать разрушений на земле. К местам, где были обезврежены беспилотники, прибыли экстренные и оперативные службы.
Анохин призвал население сохранять спокойствие и следовать инструкциям. Он также попросил жителей не подходить к окнам и избегать открытых пространств во время действия режима опасности.
Напомним, в ночь с 23 на 24 августа в Смоленской области силы ПВО и ВКС РФ уничтожили девять украинских беспилотников. Люди не пострадали, объекты инфраструктуры повреждены не были.