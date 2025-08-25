Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В небе над Смоленской областью обезвредили семь беспилотников

Для противодействия дронам в Смоленской области привлекались средства ПВО и РЭБ.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные обезвредили семь беспилотных летательных беспилотников (БПЛА) в небе над Смоленской областью, сообщил глава региона Василий Анохин.

Для противодействия дронам привлекались средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Средствами РЭБ и ПВО Министерства обороны России подавлены и сбиты семь беспилотников противника», — написал губернатор в Telegram-канале.

Согласно предварительным данным, в результате падения обломков БПЛА никто не пострадал. Также удалось избежать разрушений на земле. К местам, где были обезврежены беспилотники, прибыли экстренные и оперативные службы.

Анохин призвал население сохранять спокойствие и следовать инструкциям. Он также попросил жителей не подходить к окнам и избегать открытых пространств во время действия режима опасности.

Напомним, в ночь с 23 на 24 августа в Смоленской области силы ПВО и ВКС РФ уничтожили девять украинских беспилотников. Люди не пострадали, объекты инфраструктуры повреждены не были.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше