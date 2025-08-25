Найдены пропавшие на Курилах туристы: что известно об их состоянии

Позже стало известно, что тело Наговицыной, застрявшей на пике Победы, останется лежать там по меньшей мере до весны следующего года. Все связано с завершением сезона восхождений в текущем году. Ранее сообщалось, что на помощь отправляли два вертолета, после неудач на спасение направили профессиональных альпинистов, однако это также не помогло.