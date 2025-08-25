Найдены пропавшие на Курилах туристы: что известно об их состоянии

Все пропавшие во время восхождения на вулкан Баранского на Итурупе девять туристок и их гид найдены живыми. Вертолет МЧС доставит всех найденных до Курильска. Об этом сообщил глава Курильского муниципального района Константин Истомин.
«Все 10 человек туристической группы находятся на борту вертолета МЧС, который доставит их на площадку санавиации в городе Курильск», — сообщил Истомин.
В МЧС Сахалинской области отметили, что в медицинской помощи никто из найденных не нуждается.
«Сотрудники ведомства подняли на борт вертолета туристов, всех доставят в город Курильск. В медпомощи никто не нуждается», — сказано в сообщении ведомства.
Спасательная группа сразу направилась на поиски. Поиски пропавшей туристической группы длились два дня. Все осложнялось низкой облачностью и туманом. В тумане поисковые группы смогли прочесать территорию радиусом чуть более семи километров. Потом видимость совсем ухудшилась.
После неудачных попыток найти туристов и их гида специалисты пересмотрели карту поисков, определив новые направления, а в воздух подняли вертолет МИ-8.
