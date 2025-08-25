Как в СССР: раскрыт обман продавцов по принципу продаж товаров «в нагрузку»

Предложения продавцов предоставить покупателю скидку вместо возврата средств за неподошедший товар напоминают советскую практику продаж «в нагрузку» и являются противоправными. Об этом агентству «Прайм» сообщил юрист Дмитрий Безделин.
Речь идет о временах СССР, когда дефицитная продукция нередко продавалась вместе с малонужным товаром. Однако современное законодательство о защите прав потребителей квалифицирует подобные действия как навязывание услуг — обусловленность покупки одних товаров обязательным приобретением иных. Это прямо запрещено и грозит продавцу привлечением к юридической ответственности.
Если потребитель заявил требование о возврате денег, например, из-за выявленного дефекта или просто потому, что товар не подошел по параметрам, то продавец должен исключительно оценить обоснованность требований, но не вправе самовольно менять первоначально заявленное требование, поясняет эксперт.
Исключение допустимо лишь в случае, если продавец озвучил предложение, а покупатель выразил согласие, и это устроило обе стороны. Тогда нарушения законодательства не усматривается. Во всех прочих ситуациях следует оформлять письменную претензию, обращаться в Роспотребнадзор или в судебные инстанции, рекомендует Безделин.
Читайте также: Лукавые ценники: названы шесть самых распространенных уловок супермаркетов.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.