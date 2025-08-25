Как в СССР: раскрыт обман продавцов по принципу продаж товаров «в нагрузку»

Исключение допустимо лишь в случае, если продавец озвучил предложение, а покупатель выразил согласие, и это устроило обе стороны. Тогда нарушения законодательства не усматривается. Во всех прочих ситуациях следует оформлять письменную претензию, обращаться в Роспотребнадзор или в судебные инстанции, рекомендует Безделин.