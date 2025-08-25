Ричмонд
На улице Войкова в Новосибирске построят пешеходный мост через жд-пути

Сейчас идёт расчистка территории и обустройство строительной площадки. Конструкция свяжет Дзержинский и Калининский районы.

На улице Войкова стартовали подготовительные работы к возведению пешеходного путепровода над железнодорожными линиями. Планируется, что он соединит Дзержинский и Калининский административные районы города. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии Новосибирска.

В данный момент проводятся работы по освобождению участка от растительности и организации строительной площадки.

Этот переход, длина которого составит примерно 125 метров, а ширина — не менее трёх метров, будет оборудован системой освещения, пологими съездами для людей с ограниченными возможностями, а также будет выполнено облагораживание близлежащей территории.

Для обитателей активно застраиваемых жилых комплексов «Галактика» и «Плехановский» новый мост предоставит комфортный и безопасный способ пересечения Транссибирской железнодорожной магистрали.