В Госдуме предложили ввести ежегодные выплаты для семей с детьми к 1 сентября

Предлагается установить размер выплаты для каждого школьника в возрасте от 6 до 18 лет в размере 28,7 тыс. рублей. Для студентов вузов и техникумов депутаты предлагают выплату в размере от 14,3 до 21,5 тыс. рублей, а для детей из малоимущих семей — по 43 тыс. рублей. Миронов также отметил, что размер ежегодной выплаты на одного ребёнка-инвалида в возрасте от 6 до 23 лет должен составлять 50,2 тыс. рублей, а до наступления 28-летнего возраста — 21,5 тыс. рублей.